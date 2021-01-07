الشورى يناقش تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش مجلس الشورى خلال جلساته عبر الاتصال المرئي الأسبوع المقبل الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.

ويستمع في جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل إلى تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة يتضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440/ 1441هـ، ويصوت على عدد من توصيات اللجنة المقدمة في ضوء دراسة التقرير، كما يستمع في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440/ 1441هـ، قبل طرح توصيات اللجنة بشأن التقرير للتصويت في الجلسة.

ويحسم المجلس قراره بالتصويت على ما توصلت إليه لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من توصيات تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير السنوي للوكالة.

ويطرح المجلس أمام أعضائه للمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وما ورد في تقرير اللجنة من توصيات حياله، وكذلك تقريرين مقدمين من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1440/ 1441هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى. كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء وتعديل نظام حماية الطفل.

وفي سياق آخر يصوت المجلس في جلسته التي يعقدها الثلاثاء المقبل على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري للعام المالي 1440/ 1441هـ، كما يستعرض في ذات الجلسة وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440/ 1441هـ ويصوت على عدد من التوصيات المقدمة في ضوء دراسة التقارير.