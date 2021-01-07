شكرا لقرائتكم خبر 157 % زيادة في زيارات «الغذاء والدواء» الرقابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الهيئة العامة للغذاء والدواء ارتفاعا في الزيارات الرقابية التي نفذتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها خلال عام 2020م، إذ بلغ مجموعها 131.935 زيارة، منها 22 لمنشآت خارجية، وبلغت نسبة الزيادة 157% وذلك مقارنة بنتائج العام 2019م.

وكثفت الهيئة جهودها الرقابية خلال العام 2020م وما صاحبه من ظروف استثنائية تمثلت في جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص.

وأغلق مفتشو الهيئة 773 منشأة تنوعت نشاطاتها ما بين مواد غذائية ومياه وعصائر ومبيدات وأعلاف ومستحضرات عشبية وصيدلانية وتجميل وأجهزة طبية، وأوقفوا 140 خط إنتاج في عدد من المنشآت، كما ضبطوا 882 منشأة تزاول نشاطا غير مرخص، فيما بلغ إجمالي المخالفات المرصودة 22.016 مخالفة، وجرى التعامل مع 6.856 بلاغا.

وتستقبل الغذاء والدواء الإرساليات عبر 16 منفذا، وهي: مطار الملك خالد الدولي، الميناء الجاف، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ميناء الملك عبدالله برابغ، ميناء جدة الإسلامي، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة، مطار الملك فهد الدولي، ميناء الملك عبدالعزيز، منفذ الخفجي، جسر الملك فهد، منفذ البطحاء، منفذ الحديثة، منفذ حالة عمار، ميناء ضبا، منفذ الدرة، ومنفذ الوديعة. كما تنفذ حملات رقابية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصا على صحة المستهلك وسلامته.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق (طمني) التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل (IOS) و(أندرويد).