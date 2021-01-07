شكرا لقرائتكم خبر انضمام 4 رجال أعمال لـ«أمناء أسر الشهداء والمصابين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة المقام السامي على انضمام أربعة من رجال الأعمال لعضوية «مجلس أمناء أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين»، وذلك بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء الصندوق الأمير محمد بن سلمان

وجاءت الموافقة على انضمام رجال الأعمال لعضوية مجلس أمناء الصندوق، الذي جاء إنشاؤه ودعمه وتعزيز مسارات عمله في إطار ما توليه القيادة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقديرها لجهودهم وتضحياتهم المشرفة، دفاعا عن دينهم ومقدسات وطنهم.

وأوضح مستشار وزير الداخلية أمين عام الصندوق الدكتور ساعد الحارثي، أن موافقة المقام السامي الكريم على انضمام رجال الأعمال إلى عضوية مجلس أمناء الصندوق تأتي في سياق ما يحظى به من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين لكي يؤدي ما أنيط به من مهمات تجاه أسر شهداء الواجب والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقديم العون والمساندة لهم وتلبية احتياجاتهم في مختلف شؤون حياتهم بما يحقق لهم حياة كريمة في ظل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة بأبناء هذا الوطن واستقرارهم.

المنضمون لعضوية المجلس: