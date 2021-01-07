بوابة وطنية رقمية للتعاملات الصحية التأمينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى تمكين قطاع التأمين من تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمؤمن لهم وتعزيز التحول الرقمي، دشنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أمس أولى خطوات الإنجاز والنجاح لرحلة البوابة الوطنية الرقمية للتعاملات الصحية التأمينية «نفيس»، بحضور شركاء النجاح من مقدمي الخدمة وشركات التأمين، وذلك في مقر الأمانة بالرياض.

وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور شباب الغامدي أن المجلس يسعى إلى تمكين مستفيدي الضمان الصحي التعاوني من الحصول على الحماية والرعاية الكاملتين بأعلى كفاءة وجودة، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من تقديم أفضل الخدمات للمؤمن لهم بكل يسر وسهولة.

وبين أن الربط الالكتروني بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة من خلال منصة «نفيس» سيسهم بشكل كبير في الحد من الممارسات الخاطئة ويختصر الكثير من الوقت والإجراءات.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في المجلس عبدالله الشرقي أن البوابة الوطنية الرقمية للتعاملات الصحية التأمينية «نفيس» ستسهم في تحقيق قفزة كبيرة في قطاع التأمين الصحي، عطفا على دور التقنية والتحول الرقمي في تسهيل تقديم أفضل الخدمات وتحقيق الكثير من النجاحات، المواكبة لأهداف استراتيجية المجلس من خلال توفير الحلول المبتكرة.

من جانبه نوه المتحدث الرسمي للمجلس المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي إلى أن البوابة الوطنية الرقمية للتعاملات الصحية التأمينية «نفيس» وإتمام تنفيذ العديد من التعاملات الالكترونية عن طريقها سينعكس بشكل إيجابي على قطاع التأمين الصحي بشكل عام، ويسهم في إنجاز كثير من العمليات بيسر وسهولة في وقت قياسي.