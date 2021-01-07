شكرا لقرائتكم خبر تمديد فترة استقبال طلبات المشاركين في الإمامة بالخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتمديد فترة استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان المبارك لهذا العام 1442هـ إلى غرة جمادى الآخرة المقبل، حرصا على تمكين الكفاءات من حفظة القرآن الكريم من الاشتراك بالبرنامج وفق الشروط الخاصة بالمشاركة.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم بالطلب عبر الرابط الالكتروني ابتداء من أمس، مشترطة أن يكون المتقدم من الدعاة السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها، ويحمل مؤهلا علميا شرعيا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون ممارسا للعمل الدعوي، وحافظا للقرآن الكريم كاملا تلاوة وتجويدا، وأن يكون لائقا صحيا.

ومن الشروط أيضا ألا يكون المرشح قد اعتذر عن البرنامج في العامين الماضيين بعد صدور قرار انتدابه بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وإذا كان إماما راتبا لأحد المساجد أو خطيبا لأحد الجوامع في المملكة، فيرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك.

وأوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توافرها في الموفد، ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب، كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن عدم إكمال مدة البرنامج في العامين الماضيين، أو لم يكملها بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وتعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الالكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع، وإرفاقه في البرنامج الالكتروني.