17 ألف طالب يشاركون في فعاليات منوعة بالجامعة الإسلامية

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وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور سامي الحيسوني أن الأنشطة تشمل فعاليات منوعة تقام في الصالة الترفيهية التي دشنها رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن ثنيان، وتهدف إلى إثراء مهارات الطلاب واستثمار وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مشيرا إلى أن الأنشطة تختتم في الـ 30 من جمادى الأولى الحالي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك 17 ألف طالب في الأنشطة الإثرائية والترفيهية والتدريبية والثقافية التي تقيمها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال إجازة منتصف العام الدراسي.وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور سامي الحيسوني أن الأنشطة تشمل فعاليات منوعة تقام في الصالة الترفيهية التي دشنها رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن ثنيان، وتهدف إلى إثراء مهارات الطلاب واستثمار وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مشيرا إلى أن الأنشطة تختتم في الـ 30 من جمادى الأولى الحالي.

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