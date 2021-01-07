«رايتكس القابضة» توقع اتفاقية شراكة مع «بنش مارك» في الترفيه والإنتاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة (رايتكس القابضة) اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة شركات (بنش مارك) و(360 لايف) و(ادد ديمنشن)، في مجال الترفيه والإنتاج والتسويق، إضافة إلى مجالات الاستشارات والدراسات والحلول التسويقية. وتأتي هذه الشراكة بين رايتكس ممثلة في رايتكس للاستثمار، رايتكس للاستشارات، رايتكس للإنتاج، والشريك الاستراتيجي سيدرز آرت، كمؤشر إيجابي لنظرة مستثمري القطاع الخاص إلى الفرص الواعدة في 2021. وأكد شركاء هذا التحالف الاستراتيجي أن المملكة نجحت على المستوى العالمي في إدارة أزمة الجائحة بأقل أضرار تذكر على القطاعات الاقتصادية وبالأخص القطاع الخاص، مشيرين إلى أن ذلك يدفع بعجلة الاستثمار الخاص قدما في مختلف مجالات صناعة الترفيه والإنتاج والتسويق. وأضافوا «إن هذا الوقت هو وقت التحالفات المثمرة بين الشركاء الفاعلين في مختلف المجالات التنموية كي نرتقي كقطاع خاص إلى طموحات رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير وأكد شركاء هذا التحالف الاستراتيجي أن المملكة نجحت على المستوى العالمي في إدارة أزمة الجائحة بأقل أضرار تذكر على القطاعات الاقتصادية وبالأخص القطاع الخاص، مشيرين إلى أن ذلك يدفع بعجلة الاستثمار الخاص قدما في مختلف مجالات صناعة الترفيه والإنتاج والتسويق. وأضافوا «إن هذا الوقت هو وقت التحالفات المثمرة بين الشركاء الفاعلين في مختلف المجالات التنموية كي نرتقي كقطاع خاص إلى طموحات رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان »، مبينين أنهم تعلموا دروسا مهمة خلال جائحة كورونا تؤهلهم للعمل بإنتاجية وجودة أفضل وإنتاجية أكثر قوة.

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