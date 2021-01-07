78 ألف أسرة تستفيد من خدمات «مودة» خلال عام

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وأوضح مدير الجمعية محمد آل رضي أن العام الماضي كان استثنائيا فقد قدمت (المودة) خدماتها لنحو 78 ألف أسرة مستفيدة وهو أكبر عدد مستفيدين سنوي في تاريخ المودة منذ تأسيسها رغم ظروف الجائحة التي أثرت على الكثير من المؤسسات إلا أن الجمعية حققت فيه أداء اجتماعيا ومؤسسيا متميزا.واشار إلى أن في جانب الأداء المؤسسي بلغ متوسط إنجاز مخرجات الخطة التشغيلية 88%، ومتوسط إنجاز بطاقة الأداء المتوازن 89%، وكان عدد زيارات التبادل النقل المعرفي 24 زيارة، وعدد الشراكات الاستراتيجية والدم التي أقامتها المودة 21 شراكة، منوها إلى أن المودة نالت هذا العام جائزة المؤسسات المتميزة في رعاية الأسرة التي تنظمها منظمة الأسرة العربية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وكذلك حصولها على المركز الثالث على مستوى المملكة في تصنيف أفضل بيئة عمل في فئة القطاع الحكومي وغبر الربحي.
برامج استفادت منها الأسر:
- 11.809 أسر من الإرشاد الأسري وفض النزاعات
- 4.773 مستفيدة من مبادرة تمكين المرأة وتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج
- 5.084 أسرة من مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة
- 214 طفلا من خدمات عيادة علاج اضطرابات الطفولة
- 6 دراسات أسرية ضمن البحوث والدراسات الأسرية
- 16.253 متدربا ومتدربة من التدريب الأسري
- 1.467 مستفيدا من الحماية الأسرية
- 17.467 مستفيدا من التوعية الأسرية
- 837 مختصا جرى تأهيلهم
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