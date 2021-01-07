شكرا لقرائتكم خبر 78 ألف أسرة تستفيد من خدمات «مودة» خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة 99.317 خدمة استفاد منها 78.188 أسرة، خلال العام الماضي 2020م، فيما بلغت نسبة متوسط الاستقرار الأسري 52.50%. وفي حملة تقديم المساعدات الغذائية للأسر المتضررة من جائحة كورونا قدمت المودة 19.827 سلة غذائية وتنوعت البرامج بين الإرشاد والتدريب الأسري وخدمات مراكز شمل والحماية وغيرها من الخدمات.

وأوضح مدير الجمعية محمد آل رضي أن العام الماضي كان استثنائيا فقد قدمت (المودة) خدماتها لنحو 78 ألف أسرة مستفيدة وهو أكبر عدد مستفيدين سنوي في تاريخ المودة منذ تأسيسها رغم ظروف الجائحة التي أثرت على الكثير من المؤسسات إلا أن الجمعية حققت فيه أداء اجتماعيا ومؤسسيا متميزا.

واشار إلى أن في جانب الأداء المؤسسي بلغ متوسط إنجاز مخرجات الخطة التشغيلية 88%، ومتوسط إنجاز بطاقة الأداء المتوازن 89%، وكان عدد زيارات التبادل النقل المعرفي 24 زيارة، وعدد الشراكات الاستراتيجية والدم التي أقامتها المودة 21 شراكة، منوها إلى أن المودة نالت هذا العام جائزة المؤسسات المتميزة في رعاية الأسرة التي تنظمها منظمة الأسرة العربية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وكذلك حصولها على المركز الثالث على مستوى المملكة في تصنيف أفضل بيئة عمل في فئة القطاع الحكومي وغبر الربحي.

برامج استفادت منها الأسر: