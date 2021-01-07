شكرا لقرائتكم خبر إزالة مبنى مخالف على مرفق مخصص لحديقة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الصفا الفرعية مبنى مخالفا ملحقا بمسجد شيد على مرفق مخصص كحديقة، حيث نفذت آليات البلدية عمليات الإزالة بدعم ومشاركة الشرطة وعدد من الجهات ذات العلاقة وإدارة المعدات وإدارة معالجة المخلفات وشركة الكهرباء السعودية وشركة المياه الوطنية وشركة النظافة.

وأوضح رئيس البلدية عهود الشمراني أنه جرى تشكيل فريق مخصص لهذا الغرض، بمتابعة من وكيل الأمين للبلديات الفرعية وإشراف مشرف قطاع الوسط، حيث تتواصل أعمال إزالة الموقع ورفع الدمارات، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الأمانة.

وأكدت الأمانة استمرار جهودها الرقابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات والحد من المخالفات البلدية والظواهر السلبية بكل أشكالها عبر جولات ميدانية داخل الأحياء السكنية، وفي المناطق الطرفية.