الهلال الأحمر بالشرقية يستقبل 625 ألف بلاغ خلال عام

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وقدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بالشرقية الخدمة الطبية الإسعافية لـ96682 حالة إسعافية من هذه البلاغات، منها 51214 حالة تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية بالموقع لـ43691 حالة ولم تنقل للمستشفيات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية 625830 مكالمة هاتفية متنوعة خلال 2020، منها 134987 بلاغا إسعافيا، من بينها 41006 بلاغات إسعافية تمت عن طريق تطبيق «أسعفني» للبلاغات الإسعافية، وبالمقارنة مع العدد الذي استقبله الفرع في العام الماضي البالغ 63002 بلاغ تكون الزيادة بنسبة 53% بـ 71985 بلاغا إسعافيا.وقدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بالشرقية الخدمة الطبية الإسعافية لـ96682 حالة إسعافية من هذه البلاغات، منها 51214 حالة تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية بالموقع لـ43691 حالة ولم تنقل للمستشفيات.

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