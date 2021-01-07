شكرا لقرائتكم خبر مليون شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا.. و137 ألفا تلقوا الجرعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 108 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 138 حالة، و6 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات 363,485 حالة، من بينها 2170 حالة نشطة، منها 328 حالة حرجة.

وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورنا أمس تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على اللقاح، مشيرا إلى ​تلقي 137 ألف شخص اللقاح، والعدد في تزايد​.

وقال «لم ترصد أي مشاكل صحية لمن تلقوا اللقاح، وكذلك لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوته، واللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات»، مضيفا ​«رصدنا 10 حالات لفيروس كورونا المتحور في المملكة جميعهم تماثلوا للشفاء​«.

ونوه إلى انخفاض عدد الإصابات بنحو 98%، لافتا إلى أن المجتمع أثبت وعيه ومسؤوليته، وهناك قليل من الأصوات تشكك بلقاحات كورونا، ونحذركم منهم، فقد أثبت اللقاح مأمونيته وسلامته.

وشدد على أن الجواز الصحي خطوة مهمة ورائدة لخروج المجتمع إلى الأمان، مبينا أنه لم ترصد أي مضاعفات لمن أخذ اللقاح في المملكة، كما أن كورونا يواجه الانحسار.

وتابع العبدالعالي «يجب أن نصل إلى مناعة المجتمع من كورونا حتى تعلن الجهات المختصة رفع جميع الإجراءات الوقائية، ومن تلقى اللقاح عليه الاستمرار بتطبيق الإجراءات الوقائية»، مؤكدا عدم رصد أي بؤر أو تفش للفيروس في أي منطقة من مناطق المملكة.

إلى ذلك أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، أن خدمة الجواز الصحي تسمح لمستخدمي تطبيق توكلنا باستعراض بيانات وتاريخ تطعيم لقاح كورونا بعد حصول المستخدم على جميع الجرعات اللازمة من اللقاح التي بناء عليها تغير الحالة الصحية له إلى «محصن»، مشيرة إلى أن تطبيق توكلنا تخطى حاجز 9 ملايين مستخدم.​

توزيع الحالات على المناطق

الرياض 48

مكة المكرمة 24

الشرقية 15

الحدود الشمالية 7

المدينة المنورة 3

تبوك 2

جازان 2

نجران 2

عسير 2

القصيم 1

حائل 1

إجمالي الحالات 485 ,363

الوفيات 6278

الحالات النشطة 2170

المتعافون 2170