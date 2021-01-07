شكرا لقرائتكم خبر «الجواز الصحي» خدمة للتأكد من إكمال جرعات لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي، خدمة «الجواز الصحي» عبر تطبيق (توكلنا)، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد 19) وأصبح «محصنا» ضد الفيروس.

كما تلقى الربيعة أمس في مركز لقاحات كورونا في الرياض الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وأعرب وزير الصحة، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على رعايتهما الكريمة واهتمامهما المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ الاحترازات الوقائية كافة لحمايتهم من الفيروس والحد من انتشاره.

وثمن حرص القيادة الحكيمة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليا في وقت قياسي وإتاحته للمواطنين والمقيمين، مما أسهم في تميز المملكة وجعلها من أفضل دول العالم في مواجهة الجائحة.

وقدم شكره وتقديره لـ(سدايا) الشريك الحكومي والممكن التقني على جهودهم المساندة للوزارة منذ ابتداء الأزمة وحتى اليوم وإسهاماتهم في إيجاد حل تقني مميز يتمثل في تطبيق (توكلنا) وخدمة «الجواز الصحي».

وحث الربيعة جميع أفراد المجتمع على التقيد بالتدابير الوقائية والحرص على لبس الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح، مؤكدا أن العمل يجري حاليا على افتتاح المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل مناطق المملكة كافة.

من جانبه رفع رئيس (سدايا)، شكره للقيادة على رعايتها واهتمامها الدائم بصحة المواطن والمقيم منذ بداية الجائحة وحتى الوصول إلى توفير اللقاح الآمن والموثوق؛ مما جعل المملكة من أوائل الدول على مستوى العالم التي تمكنت من مواجهة الفيروس، مؤكدا أن المملكة دائما سباقة لما فيه خير للمواطن والمقيم على حد سواء.

وأبدى سعادته بتدشين خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق (توكلنا) لمن استكمل جرعتي اللقاح، مشيرا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي أطلقت «الجواز الصحي» للاستفادة منها في تحقيق أهداف الجهات الحكومية نحو خدمة المستفيدين من خدماتها.

وقدم شكره وتقديره لوزير الصحة ومنسوبي الوزارة على جهودهم الكبيرة والتعاون المميز الذي أسهم -بحمد الله- في تقديم العديد من الخدمات الصحية لمستخدمي تطبيق (توكلنا).

وأشار إلى أن (سدايا) اليوم ممكن تقني لمختلف الجهات الحكومية، وداعمة لها لتحقيق تطلعاتهم وخدمة المستفيدين من خدماتهم عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة بفضل ما تمتلكه من بنية رقمية كبيرة استطاعت من خلالها تطوير الخدمات التي يقدمها تطبيق (توكلنا) فيما يخص الجائحة أو غيرها من الخدمات الحكومية التي أسهمت في تسهيل وصول مستخدمي التطبيق إلى الخدمة التي يريدونها بكل سهولة ومن مكان واحد.

عن الجواز الصحي: