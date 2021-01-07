ضبط 5 موظفين سرقوا مليون ريال من سيارة نقل أموال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة عسير على 5 مواطنين من موظفي إحدى الشركات الأمنية إثر تورطهم في سرقة مليون ريال من سيارة نقل أموال.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم زيد الدباش، في بيان أمس بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على 5 مواطنين من موظفي إحدى الشركات الأمنية بعد ثبوت تواطؤهم في التخطيط لسرقة مبلغ مليون ريال من سيارة نقل أموال، وقيام أحدهم، وهو بالعقد الرابع من العمر سبق له العمل بالشركة، بتنفيذ الجريمة أثناء تغذية جهاز صرف آلي بالنقود في المنطقة.

وأوضح الدباش أن إجراءات البحث والاستدلال التي نفذت فور مباشرة البلاغ، الذي تلقاه مركز شرطة الجنوبية بخميس مشيط عند الـ4:50 مساء الأربعاء 22 / 5 / 1442 هـ، أسفرت عن تحديد هوية المتهمين بالجريمة ومتابعة منفذها بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة ( شرطة محافظة جدة ) والقبض عليه من قبل الدوريات الأمنية بالمحافظة وضبط كامل المبلغ المسروق بحوزته، وذلك في وقت وجيز، وجرى إيقاف جميع المتهمين واستكمال الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.