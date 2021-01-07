الأمطار الغزيرة تغلق عقبة الصماء

أغلقت الجهات الأمنية عقبة الصماء، الرابطة بين مركز السودة ومحافظة رجال ألمع، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم لمدة قصيرة، حفاظاً على سلامة المواطنين من الانهيارات والانزلاقات في العقبة.

كما نوهت الجهات الأمنية إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.