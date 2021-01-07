السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2,988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أبوظبي 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واس

سجلت الإمارات 2988 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى تسجيل خمس وفيات نتيجة تداعيات الإصابة (بكوفيد 19) ليصل عدد الوفيات في البلاد 694 حالةً.

// انتهى //

21:41ت م

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أبوظبي 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واسسجلت الإمارات 2988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 221.754‎ إصابةً.وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى تسجيل خمس وفيات نتيجة تداعيات الإصابة (بكوفيد 19) ليصل عدد الوفيات في البلاد 694 حالةً.// انتهى //21:41ت م0150

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