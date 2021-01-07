السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"



الجزائر 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 262 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2792 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 206 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 68589 حالةً.

// انتهى //

21:18ت م

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الجزائر 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 101382 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2792 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 206 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 68589 حالةً.// انتهى //21:18ت م0148

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