السعودية اليوم / لبنان تسجّل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 4774 إصابة بفيروس

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم, أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 137582، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1553 حالة بعد تسجيل 16 حالة وفاة.

// انتهى //

21:04ت م

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بيروت 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 4774 إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 204669 إصابةً.وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم, أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 137582، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1553 حالة بعد تسجيل 16 حالة وفاة.// انتهى //21:04ت م0146

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