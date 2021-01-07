السعودية اليوم / المغرب تسجّل 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1597 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم, إلى أنها سجلت 27 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7645 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 420569 حالة.

// انتهى //

21:03ت م

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الرباط 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسسجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 448678 إصابة.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم, إلى أنها سجلت 27 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7645 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 420569 حالة.// انتهى //21:03ت م0145

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