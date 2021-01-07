حكومة السودان تقر موازنة 2021.. مخصصات التعليم تتجاوز "الدفاع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق مجلس الوزراء السوداني، على موازنة البلاد عام 2021، والتي تتضمن الاستمرار في الدعم، ومخصصات للتعليم أكبر من الدفاع لأول مرة.

وبعد موافقة الحكومة السودانية على الموازنة، في جلستها برئاسة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الخميس، سيتم عرضها على مجلس السيادة في اجتماع مشترك، لإصدار الموافقة النهائية.

وحسب وكالة السودان للأنباء، أوضحت وزيرة المالية والاقتصاد الوطني المكلفة الدكتورة هبة محمد علي فى تصريحات صحفية، أن الموازنة العامة استندت على مرجعيات أساسية.

مرجعيات الموازنة

وأضافت أن هذه المرجعيات شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية، ومطلوبات مصفوفة السلام الشامل في جوبا، إلى جانب مرجعيات توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير ومخرجات وتقارير اللجان المشتركة الثلاث (الإيرادات -الإنفاق العام- السياسات).

وقالت وزيرة المالية السودانية، إن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة المختصة ممثلة فى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير واللجنة الاقتصادية وشركاء السلام ولجان المقاومة وخبراء اقتصاديين.

وأشارت إلى أن هذا التشاور بدأ منذ 6 أشهر من الآن.

وعزت الوزيرة السودانية هذا التأخير إلى حجم التشاور الواسع ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والآراء البناءة حولها.

وقالت، إن موازنة 2021 تعتبر أولَ موازنة تُعد بعد تحقيق السلام فى جوبا ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

استمرار الدعم

وخصصت موازنة 2021 مبالغ مقدرة لمعاش الناس، والحماية الاجتماعية، بمبلغ 260 مليار جنيها بنسبة 24% من تقديرات الموازنة.

وشملت الحماية الاجتماعية، الدعم النقدى للأسر وبرنامج اعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتى، وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.

وأوضحت وزيرة المالية السودانية، أنه ولأول مرة فى تاريخ السودان الحديث يفوق الصرف على التعليم ميزانية الدفاع فضلا عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية.

وتابعت: أنه تمت مضاعفة ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى بثلاثة أضعاف بزيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية.





وبدوره أوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن اجتماع مجلس الوزراء أرجأ النظر فى قانون نقابات العاملين لحين عرضه على جهات الاختصاص لتحقيق مزيد من التوافق حول مشروع القانون.

أرباح مغادرة قائمة الإرهاب.

وفي سياق منفصل، وقع السودان، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم، مع بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، في أولى خطوات التعاون الاقتصادي بين الخرطوم وواشنطن.

وتستهدف المذكرة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة السودان، فيما يتعلق بتجارة البضائع والسلع وفرص تطوير الأعمال متضمنا وليس مقتصرا على مشاريع تخص البنية التحتية والطاقة والزراعة والرعاية الصحية.

يأتي هذا، غداة اتفاقيات اقتصادية وقعت بين الخرطوم وواشنطن خلال زيارة وزير الخزانة الأمريكي للسودان أمس الأربعاء.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن قد زار السودان، أمس الأربعاء، على رأس وفد أمريكي ضمن جولة تشمل العديد من دول الشرق الأوسط، ووصفها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالتاريخية.

تصفية الديون

وأمس الأربعاء، وقعت وزارة المالية السودانية والخزانة الأمريكية، مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي.

وقالت المالية السودانية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، المذكرة تمكن السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنوياً.

وأضافت تأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد قرار واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020 وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

ويعاني السودان نقصا مزمنا في العملة الصعبة و تضخما متسارعا أثرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية.

وتقدر ديونه الخارجية بحوالي 60 مليار دولار.

وسيوفر التمويل الدولي الدعم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، والتي تسعى لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار.