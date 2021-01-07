الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

تعرف على حالات الطقس المتوقعة غدًا الجمعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق غدًا الجمعة.

وتشمل الحالة مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها) تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض، تبوك، المدينة المنورة والشرقية.

أما عن درجات الحرارة فتسجل مكة المكرمة 32 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 3 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

