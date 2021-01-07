بلاغ بالفيديو يقود مرور الطائف لضبط مخالف تجاوز من اليمين وقاد بتهور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن مرور الطائف من القبض على قائد مركبة ارتكب عدة مخالفات على أحد الطرق الرئيسية في الطائف.

ووثق أحد الأشخاص المخالفة في مقطع فيديو عبر تويتر، داعيًا المرور إلى ضبط قائد الشاحنة الذي تجاوز من اليمين، وقاد بتهور على الطريق.

وتفاعل المرور مع البلاغ بالقول: وفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

