الجهني : ليلة ممطرة ومبرقة على منطقتي الرياض والقصيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عضو لجنة تسميات، خبير الأرصاد، الدكتور زياد الجهني هطول الأمطار الليلة على منطقتي الرياض والقصيم.

ونشر الجهني خريطة الأمطار المتوقعة الليلة وعلق عليها بالقول: “ليلة ممطرة ومبرقة بمشيئة الله على منطقتي القصيم والرياض .. أمطار ديمية بنكهة شتوية”.

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها) تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض، تبوك، المدينة المنورة والشرقية.

