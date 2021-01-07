فيديو.. ضبط مواطنين امتهنا سرقة محتويات المركبات في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 -الرياض

في إطار المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، تمكنت الجهة المختصة في شرطة الرياض من القبض على مواطنَين في العقد الثاني من العمر تورطا في تهشيم زجاج السيارات المتوقفة، وسرقة ما بها من مقتنيات وأموالٍ.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية اعترف المتهمان بارتكاب 47 جريمة بذات الأسلوب الإجرامي في عدد من أحياء الرياض، وتم استرداد جزء من المسروقات التي تقدر قيمتها بحوالي 50 ألف ريال.