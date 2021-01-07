فيديو.. ضبط 5 وافدين يديرون مصنعين للخمور في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت الجهة المختصة في شرطة الرياض القبض على 5 وافدين، 3 هنود وإثيوبيَين يديرون مصنعين لإنتاج الخمور بداخل شقتين سكنيتين في حي منفوحة وحي اليرموك.

كما تم ضبط 39 برميلًا وعدد 5 قوارير في المصنعين معبّأة بالخمور، وكذلك تم ضبط أدوات التصنيع المحلية.

وتم القبض على المتهمين جميعًا؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.

