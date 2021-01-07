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فيديو.. ضبط 5 وافدين يديرون مصنعين للخمور في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

فيديو.. ضبط 5 وافدين يديرون مصنعين للخمور في الرياض

العثور على 39 برميلًا وعدد 5 قوارير مملوءة بالخمور

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت الجهة المختصة في شرطة الرياض القبض على 5 وافدين، 3 هنود وإثيوبيَين يديرون مصنعين لإنتاج الخمور بداخل شقتين سكنيتين في حي منفوحة وحي اليرموك.

كما تم ضبط 39 برميلًا وعدد 5 قوارير في المصنعين معبّأة بالخمور، وكذلك تم ضبط أدوات التصنيع المحلية.

وتم القبض على المتهمين جميعًا؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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