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شكرا لقرائتكم فيديو.. ضبط 5 وافدين يديرون مصنعين للخمور في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07
وتم القبض على المتهمين جميعًا؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.
فيديو.. ضبط 5 وافدين يديرون مصنعين للخمور في الرياض
العثور على 39 برميلًا وعدد 5 قوارير مملوءة بالخمور
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألقت الجهة المختصة في شرطة الرياض القبض على 5 وافدين، 3 هنود وإثيوبيَين يديرون مصنعين لإنتاج الخمور بداخل شقتين سكنيتين في حي منفوحة وحي اليرموك.
كما تم ضبط 39 برميلًا وعدد 5 قوارير في المصنعين معبّأة بالخمور، وكذلك تم ضبط أدوات التصنيع المحلية.
وتم القبض على المتهمين جميعًا؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.