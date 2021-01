كيفية جدولة رسائل WhatsApp على هواتف الأندرويد والأيفون 

وبمجرد تسجيل الدخول، انقر فوق واتساب في القائمة الرئيسية لتطبيق SKEDit، وامنحه الأذونات المطلوبة وانقر فوق تمكين إمكانية الوصول Enable Accessibility > ثم SKEDit> التبديل إلى استخدام الخدمة Use service > السماح Allow.

وسوف تجد أيضًا اختيارات من بينها اسألني قبل الإرسال Ask me before sending، اضغط عليها لتأكيد رسالتك فيما بعد