كيفية جدولة رسائل WhatsApp على هواتف الأندرويد والأيفون 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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يحتوي WhatsApp على الكثير من الميزات الجيدة ولكن الشيء الوحيد الذي لا يزال مفقودًا هو القدرة على جدولة رسائل WhatsApp، فإذا كنت تريد أن تتذكر أن ترسل تهنئة لشخص ما في عيد ميلاده أو ترغب فقط في إرسال رسالة خلال ساعات العمل فإن جدولة الرسائل تساعد كثيرًا.

وهناك طرق لجدولة الرسائل على WhatsApp على كل من هواتف الأندرويد الأيفون لكن كليهما حل بديل لأن هذه الميزة غير مدعومة رسميًا على التطبيق المملوك لشركة فيسبوك.

كيفية جدولة رسائل WhatsApp على أندرويد

يمكنك جدولة الرسائل على واتساب بمساعدة العديد من تطبيقات الجهات الخارجية، وأبرزها SKEDit، وهو يؤدي المهمة بشكل مثالي، لذلك اتبع هذه الخطوات لمعرفة كيفية جدولة رسالة واتساب على الأندرويد.

انتقل إلى متجر قوقل Google Play> قم بتنزيل وتثبيت SKEDit> افتح التطبيق، وسجل البيانات المطلوبة.

وبمجرد تسجيل الدخول، انقر فوق واتساب في القائمة الرئيسية لتطبيق SKEDit، وامنحه الأذونات المطلوبة وانقر فوق تمكين إمكانية الوصول Enable Accessibility > ثم SKEDit> التبديل إلى استخدام الخدمة Use service > السماح Allow.

بعد ذلك عد للتطبيق، وأضف المستلم، وأدخل رسالتك المرغوبة، واضبط تاريخ ووقت الجدول وحدد ما إذا كنت ترغب في تكرار الرسالة المجدولة أم لا.

وسوف تجد أيضًا اختيارات من بينها اسألني قبل الإرسال Ask me before sending، اضغط عليها لتأكيد رسالتك فيما بعد

وعندما يصل يوم ووقت رسالتك المجدولة، ستتلقى إشعارًا على هاتفك يطلب منك إكمال الإجراء، انقر فوق إرسال وسترى رسالتك المجدولة يتم إرسالها في الوقت الفعلي.

كيفية جدولة رسالة واتساب على أيفون

على عكس أندرويد لا يتوفر أي تطبيق تابع لجهة خارجية على نظام iOS يمكنك من خلاله جدولة رسائل واتساب، ومع ذلك، هناك طريقة أخرى للقيام بهذه العملية على الأيفون من خلال اختصارات سيري Siri Shortcuts، وهو تطبيق من آبل يعتمد على الأتمتة لإرسال رسالة واتساب الخاصة بك في الوقت المحدد، وإليك كيفية القيام بذلك.

انتقل إلى متجر التطبيقات وقم بتنزيل تطبيق Shortcuts على جهاز أيفون وافتحه.

حدد علامة التبويب الأتمتة Automation في الأسفل.

اضغط على أيقونة + في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على إنشاء أتمتة شخصية Create Personal Automation.

بعد ذلك انقر فوق الوقت واليوم الذي ترغب بجدولة الرسالة فيه ثم انقر فوق التالي.

انقر فوق إضافة إجراء Add Action ثم اختر كتابة نص Text واكتب رسالتك المرغوبة مثل عيد ميلاد سعيد.

بعد الانتهاء من إدخال رسالتك، انقر فوق الرمز + وابحث عن اسم تطبيق WhatsApp، واختر جهة الاتصال المرغوبة واضغط على تم.

وعند حلول الوقت المحدد، ستتلقى إشعارًا من تطبيق Shortcuts، اضغط تأكيد لإرسال الرسالة.



