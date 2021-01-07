فيديو.. وفاة شخص وتضرر مركبات في تصادم مروع بعقبة شعار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

باشرت فرق الهلال الأحمر في عسير عصر اليوم بعقبة (شعار) حادث تصادم شاحنة محملة بعبوات مياه؛ مما أدى إلى وقوع حالة وفاة وعدد من الإصابات وتضرر العديد من المركبات نتيجة الحادث.

وتعتبر عقبة شعار الواقعة في منطقة عسير، والرابطة بين مدينة أبها ومحافظة محايل عسير وجميع المحافظات الأخرى وصولًا إلى مدينة جدة ومكة المكرمة، الشريان المغذي والحيوي لمنطقة عسير من الجهة الشمالية الغربية والمنفذ الرئيسي لعبور الشاحنات بكثافة عالية جدًّا، والتي تنقل البضائع المختلفة من مدينة جدة وغيرها من مناطق ومحافظات المملكة.