شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سبب نمو النخيل في موسم المربعانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، سبب نمو النخيل في موسم المربعانية.

وقال الزعاق : "المواسم تنقسم إلى قسمين مواسم امتزاجية

وعناصرها لاتتغير مثل موسمي الجوزة والمرزم، ومواسم انفصالية هي التي تتغير فيها السلوك الزراعي والحشري والعناصر المناخية، مثل موسم المربعانية".

وأضاف أن موسم المربعانية يعتبر حد فاصل بين السلوك الزراعي والحشري والعناصر المناخية،لافتا إلى أن شدة البرد تجعل الحمضيات تنضج"

وأكد أنه اذا تغيرت عناصر المربعانية فإن المنظومة الزراعية تتغير، ففي بعض الأحيان تكون دافئة فينمو النخل ، بسبب تغير عناصر المربعانية وحركة الرياح العالية والرطوبة.