شكرا لمتابعة خبر عن القبض على قائد مركبة متهور في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

ضبطت الإدارة العامة للمرور بالطائف، قائد مركبة متهور لتجاوزه السرعة المحددة، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضحت إدارة المرور، أنه تم إحالة قائد المركبة المتهور للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكانت الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة، أطاحت بقائد المركبة الذي اصطدم بمركبتين بسبب ممارسته التفحيط.

وأكد " مرور جدة " أنه وسيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.

ويواصل " المرور " رصد أي مخالفات في مختلف مناطق المملكة مع الإستجابة السريعة لأية بلاغات حرصاً على سلامة الجميع وتطبيق القواعد المرورية.