شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه مهم من " النمر" لمرضى الضغط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم الخميس، حقيقة ضرورة أخذ مرضى الضغط كل 5 أيام لتقليل تأثر الكلى

وقال النمر أن الرسالة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو مرضى الضغط لأخذ دواء الضغط مرة كل ٥ أيام لتقليل تأثر الكلى غير صحيحة.

وأكد أنه يجب أخذ دواء الضغط يوميا حتى ولو كان الضغط طبيعيا للوصول إلى تركيز مستقر للدواء في الجسم وبالتالي استقرار الضغط.