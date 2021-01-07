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تنبيه مهم من " النمر" لمرضى الضغط

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم الخميس، حقيقة ضرورة أخذ مرضى الضغط كل 5 أيام لتقليل تأثر الكلى

وقال النمر أن الرسالة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو مرضى الضغط لأخذ دواء الضغط مرة كل ٥ أيام لتقليل تأثر الكلى غير صحيحة.

وأكد أنه يجب أخذ دواء الضغط يوميا حتى ولو كان الضغط طبيعيا للوصول إلى تركيز مستقر للدواء في الجسم وبالتالي استقرار الضغط.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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