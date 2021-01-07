شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تحذر من 3 منتجات حناء وتوضح السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات من الحناء بسبب احتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به.

وأوضحت "الهيئة" أنها حلّلت عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج احتواء 3 منتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

ويحمل المنتج الأول اسم "Hemani Henna Black With Bakhour"، بأرقام تشغيلات (HB 150/22 - HB 150/48) وتواريخ صلاحية 11/2021 و 12/2024، ويحمل المنتج الثاني اسم "Hemani Henna Red With Saffron" بأرقام تشغيلات (HR 150 42 - HR 150 49) وتاريخ صلاحية 02/2024، فيما يحمل المنتج الثالث اسم " Hemani Henna Brown With Rose" بأرقام تشغيلات (HBN 150 42 - HBN 150 49) وتاريخ صلاحية 02/2024.

وأشارت "الهيئة" إلى أن البكتيريا والفطريات توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج والتعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة، ويُعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا والفطريات غير مسموح به إلا إذا كان من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا والفطريات إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشدّدةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ "الهيئة" الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي تم التحذّير منها زيارة موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa .