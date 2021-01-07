منصة «أبشر» توضح طريقة تجاوز «الخطأ الحرفي» أثناء تحديث البيانات

حددت منصة أبشر، طريقة تجاوز مشكلة حدوث خطأ أثناء تحديث بيانات جواز السفر أثناء التحديث.

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها عبر تويتر من أحد المستفيدين قال فيه: «حدثت معلومات جواز السفر ونقص حرف، فما هي كيفية تعديله؟»، وردَّت «أبشر»، بأن المستفيد في هذه الحالة، عليه الدخول لحسابه بمنصة «أبشر أفراد»، واختيار أيقونات: «خدماتي - الخدمات العامة - الرسائل والطلبات - المديرية العامة للجوازات - إرسال طلب». وذلك عبر الرابط:

https://www.absher.sa/portal/landing.html

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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