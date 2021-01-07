3 مدن تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا منها الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 138 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا في المملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية، وتصدرت الرياض حالات التعافي بتسجيل 39 حالة، وتلتها مكة بتسجيل 10 حالات، وجدة بتسجل 10 حالات أيضًا.

فيما تم تسجيل 7 حالات تعافي في ينبع، 5 في نجران، 3 في رفائع الجمش والمدينة المنورة والطائف والدمام والهفوف وبيشة وطريف، وحالتين في كل من حوطة سدير والدرب وتبوك وحائل والجبيل والظهران والمخواة والبدائع ورياض الخبراء والخفجي والمبرز.

وسجلت كل من الأسياح وخباش وأحد رفيدة وعرعر وبريدة والباحة وأبها والمجمعة والخبر والدوادمي وعنيزة والكامل والقريات وعيون الجواء وخيبر وبلجرشي والليث وحقل ورفحا والبكيرية والنعيرية وبني حسن والخرج وقرية العليا حالة تعافي واحدة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 363485، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 355037.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6278 حالة، فقد تم تسجيل 6 حالات وفاة، و138 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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