الصحة: الحاصل على لقاح كورونا ليس معديًّا وعليه اتباع الإجراءات الوقائية

نفت وزارة الصحة أن يكون الحاصلون على لقاح كورونا معديين، ونصحتهم بضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية.

وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها «الصحة 937» عبر موقع «تويتر»، إن الشخص لا يكون معديًّا بعد تلقي اللقاح لعدم احتوائه على خلايا نشطة أوحية من الفيروس، وينصح الأشخاص المطعمين الاستمرار في اتباع جميع الإرشادات لحماية أنفسهم والآخرين حتى تتوفر المعلومات حول مدى قدرة اللقاح على تقليل انتقال العدوى بين العامة ومدة استمرار الحماية، مشيرة إلى أن اللقاح يعتبر وسيلة آمنة وفعالة بالعمل مع دفاعات الجسم وتكوين مناعة ضد الإصابة بالفيروس ومنع المرض وتقليل نقل العدوى.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أنه تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 363485 إصابة، بينما تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي منذ بدء الجائحة إلى 355037 حالة. وتم تسجيل 6 حالات وفيات؛ ليصل الإجمالي إلى 6278 حالة.

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