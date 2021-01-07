«الصحة» تحذر مجددًا من خطورة نقل شائعات عن لقاح كورونا

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التحذير من نقل شائعات بشأن لقاح كورونا، قد تؤدي إلى دخول إنسان في حالة حرجة أو فاته.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا: «إن نقل معلومات غير موثقة أو غير علمية ولا تمت إلى الحقيقة بصلة؛ قد يؤدي إلى حدوث شك لدى إنسان وتراجعه وتردده في الحصول على اللقاح، ثم يتعرض لإصابته بالفيروس؛ ثم يتدهور وضعه الصحي أو دخل حالة حرجة أو انتهى إلى فقدان حياته.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أنه تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 363485 إصابة، بينما تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي منذ بدء الجائحة إلى 355037 حالة. وتم تسجيل 6 حالات وفيات؛ ليصل الإجمالي إلى 6278 حالة.

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