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سدايا تعدد فوائد «الجواز الصحي» لمستخدمي تطبيق توكلنا

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الرياض - محمد عبدالله - بعد إعلان وزير الصحة تدشينها

أعلنت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، أن خدمة الجواز الصحي تسمح لمستخدمي تطبيق توكلنا باستعراض بيانات وتاريخ تطعيم لقاح بعد حصول المستخدم على جميع الجرعات اللازمة من لقاح كورونا التي بناء عليها تُغيّر الحالة الصحية له إلى مُحصن.

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تدشين خدمة «الجواز الصحي»، وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي: «خدمة الجواز الصحي ستوفر خدمات للاستفادة منها لجميع الجهات المختصة لمعرفة من حصل على لقاح فيروس كورونا وبالتالي الاطمئنان على تحقيق المستهدفات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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