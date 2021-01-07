سدايا تعدد فوائد «الجواز الصحي» لمستخدمي تطبيق توكلنا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، أن خدمة الجواز الصحي تسمح لمستخدمي تطبيق توكلنا باستعراض بيانات وتاريخ تطعيم لقاح كورونا بعد حصول المستخدم على جميع الجرعات اللازمة من لقاح كورونا التي بناء عليها تُغيّر الحالة الصحية له إلى مُحصن.

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تدشين خدمة «الجواز الصحي»، وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي: «خدمة الجواز الصحي ستوفر خدمات للاستفادة منها لجميع الجهات المختصة لمعرفة من حصل على لقاح فيروس كورونا وبالتالي الاطمئنان على تحقيق المستهدفات.