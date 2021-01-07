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وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان هاتفيًّا علاقات التعاون بين البلدين

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الرياض - محمد عبدالله - إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وأطر تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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