وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان هاتفيًّا علاقات التعاون بين البلدين

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وأطر تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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