«الصحة»: رصدنا 10 حالات لفيروس كورونا المتحور في المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن رصدها لـ10 حالات لفيروس كورونا المتحور في المملكة، وأكدت تماثلهم جميعًا للشفاء.

فيما أعلنت الوزارة الصحة، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في منطقتي الباحة والجوف.

وكانت «الصحة» سجلت 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 363485 إصابة.

بينما تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي منذ بدء الجائحة إلى 355037 حالة. وتم تسجيل 6 حالات وفيات؛ ليصل الإجمالي إلى 6278 حالة.