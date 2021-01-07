«الصحة» تعلن تسجيل مليون شخص للحصول على لقاح كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من مليون شخص في المملكة للحصول على لقاح كورونا.

وأضافت وزاراة الصحة، أن رحلة التحصين بلقاح كورونا تبدأ بالجرعة الأولى، وبعد الجرعة الثانية يصل متلقيها إلى بر الأمان.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أنه تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 363485 إصابة.

بينما تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي منذ بدء الجائحة إلى 355037 حالة. وتم تسجيل 6 حالات وفيات؛ ليصل الإجمالي إلى 6278 حالة.

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