مليون مسجل للحصول على اللقاح و137 ألف متطعم

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، أنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا ‬، وأنه لم تُرصد أي مشاكل صحية لمن تلقوا اللقاح، وهو متاح للجميع من خلال تطبيق صحتي.

وأشار إلى أن أكثر من 137 ألف شخص حصلوا على لقاح كورونا والعدد في تزايد، معتبرا هذه المرحلة الأقوى والأهم في مواجهة هذه الجائحة، مشيراً إلى انخفاض عدد الإصابات بكورونا بنحو 98%.

وأبان إنه تم رصد 10 حالات من الفيروس المتحور، وقد تم التعامل معها من خلال عزل هذه الحالات، لافتاً إلي أنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، مؤكداً أن اللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.

الحالات الجديدة

وأضاف العبد العالي أنه تم تسجيل 108 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID -19» ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة «363485» حالة، من بينها «2170» حالة نشطة، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها «328» حالة حرجة. وأضاف أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6054363 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1777001 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 25491313، عبر مركز 937، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة «11250266» فحصا مخبريا دقيقا.

الجواز الصحي

كشف الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» المهندس عبدالله العيسى عن تخطي تطبيق «توكلنا» حاجز 9.5 مليون مستخدم مسجل في التطبيق، حيث يضم التطبيق أكثر من 30 خدمة، ويدعم 7 لغات الأكثر استخداماً في المملكة. وأوضح أن الجواز الصحي يستعرض من خلاله بياناته الخاصة باللقاح، وتاريخ أخذه والتأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا «كوفيد-19» وأصبح محصنا ضد الفيروس مبيناً أن ذلك لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، التي أقرتها الجهات المعنية بل مواصلة الالتزام حتى ما بعد التطعيم.

وبين أن خدمة «الجواز الصحي» خدمة متاحة في تطبيق «توكلنا» وتمكن الجهات الحكومية من استخدامها، لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين، للعودة للحياة بالطريقة الطبيعية، ويكمن دورها الآن في استعراض الحالة الخاصة بالتحصين.