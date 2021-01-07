السعودية اليوم / الأردن تسجل 1215 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1215 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 284343 حالة شفاء بعد تسجيل 1616 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3968 حالة.

// انتهى //

19:28ت م

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عمّان 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 304071 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 284343 حالة شفاء بعد تسجيل 1616 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3968 حالة.// انتهى //19:28ت م0133

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