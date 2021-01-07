السعودية اليوم / مسؤول صحي في أفريقيا يصف الموجة الثانية لكورونا في أفريقيا بـ"الأشد ضراوة"



اديس ابابا 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

وصف رئيس وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الموجة الثانية من وباء

وقال جون نكينغاسونغ : إن الحالات التي تسجل يوميا الآن فاقت 30 ألفا مقارنة بـ 18 ألفا في منتصف يوليو الماضي، وإن إجمالي الإصابات في القارة قد اقترب من 3 ملايين حالة.

وعزا المسؤول الصحي في أفريقيا الأسباب إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة، بما فيها لبس الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي، حاثاً الحكومات الأفريقية على المزيد من التوعية بالتدابير الوقائية ودعم وسائل تنفيذها.

وكانت دول في القارة مثل رواندا وناميبيا وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قد لجأت إلى تشديد القيود مؤخرًا للحد من انتشار الفيروس.

// انتهى //

19:20ت م

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اديس ابابا 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسوصف رئيس وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الموجة الثانية من وباء كورونا في أفريقيا بأنها الـ "أكثر شراسة" مقارنة مع الموجة الأولى.وقال جون نكينغاسونغ : إن الحالات التي تسجل يوميا الآن فاقت 30 ألفا مقارنة بـ 18 ألفا في منتصف يوليو الماضي، وإن إجمالي الإصابات في القارة قد اقترب من 3 ملايين حالة.وعزا المسؤول الصحي في أفريقيا الأسباب إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة، بما فيها لبس الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي، حاثاً الحكومات الأفريقية على المزيد من التوعية بالتدابير الوقائية ودعم وسائل تنفيذها.وكانت دول في القارة مثل رواندا وناميبيا وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قد لجأت إلى تشديد القيود مؤخرًا للحد من انتشار الفيروس.// انتهى //19:20ت م0128

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