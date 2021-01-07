السعودية اليوم / تحت رعاية سمو أمير الشرقية تدشين برنامج "الأسرة والإجازة "



الدمام 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية دشن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية عمر بن فيصل الدويش اليوم ، برنامج " الأسرة والإجازة " الذي ينظمه الفرع في إجازة الربيع للعام الحالي 1442هـ ،عبر كلمات ومحاضرات وندوات وملتقيات دعوية متنوعة يقدمها نخبة من الدعاة في عدد من المساجد والجوامع ومصليات المتنزهات بالمنطقة، وعبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويستهدف البرنامج إقامة 460 ما بين محاضرة وكلمة دعوية وتوعوية ، تقام بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية تزامناً مع بداية إجازة الربيع للعام الجاري 1442هـ.

وأشاد الدويش بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بشكل عام ومنها إطلاق البرامج التوعوية التي تلامس حاجة المجتمع بمختلف فئاته من أجل المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع مثالي متمسك بالتعاليم والقيم النبيلة التي جاءت بها الشرعية الإسلامية، مؤكداً أهمية البرنامج في العناية بالأسرة التي تمثل المجتمع ويتوافق مع توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة وفق مستهدفات رؤية 2030.

يشار إلى أن البرنامج يهدف إلى المحافظة على مكتسبات الأسرة في الإجازة ، كما سيتطرق المشاركون في تنفيذه إلى الموضوعات التالية : "الترفيه المباح، وأهمية تنظيم الوقت واغتنامه، والآثار الحميدة للاجتماع بالأسرة، وفوائد الحوار بين أفراد الأسرة، والحرص الأكيد على استغلال طاقات الشباب ومواهبهم، وتذكير الأبناء بالمحافظة على المرافق العامة "،وكذلك التوجيه لأولياء الأمور بأن يشجِّعوا أبناءهم وأن يأخذوا بأيديهم وتحفيزهم للمشاركة في هذه المحاضرات والندوات والملتقيات الدعوية المتنوعة.

// انتهى //

17:54ت م

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