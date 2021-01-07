السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يتسلم تقرير جهود فرع الشؤون الإسلامية في تعزيز الأمن الفكري



بريدة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تقرير جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة في برنامج تعزيز الأمن الفكري.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم, ومساعده للإدارة سالم الحجي, بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.

واستمع سموه لشرح من السويلم عن الجهود المبذولة في برنامج تعزيز الأمن الفكري والبرامج المقدمة عبر الندوات والجوامع التي تسهم في تضافر الجهود لتحقيق جميع التطلعات في حماية المجتمع والديمومة في تحصين عقول الناشئة ووقايتها من الانحرافات الفكرية والسلوكية.

وأكد السويلم أن جهود برنامج تعزيز الأمن الفكري -بالشراكة مع إمارة منطقة القصيم- تسعى على مدى العام إلى تحقيق جميع التطلعات الموصلة إلى حماية المجتمع.

فيما ثمن سمو أمير منطقة القصيم جهود فرع وزرة الشؤون الإسلامية بالمنطقة من خلال تقديم الكثير من البرامج التوعوية المحصنة للمجتمع, سائلاً المولى -عز وجل- أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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17:24ت م

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