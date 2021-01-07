المبعوث الاممي يطلع على اضرار الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

اطلع مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث، اليوم، على الاضرار الجسيمة اثر الهجوم الارهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة.



وطاف المبعوث الاممي ومعه محافظ عدن احمد لملس وعدد من القيادات الامنية والعسكرية، في ارجاء المطار ومعرض الصور الذي أقيم في ساحة الاستقبال والذي تضمن صوراً للأضرار التي خلفها الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الذي استهدف المطار أثناء وصول الحكومة واسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والمسافرين والموظفين.

ووقع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ومحافظ عدن، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة على عريضة إدانة واستنكار للعمل الإجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي.

هذا وكان قد وصل المبعوث الأممي إلى اليمن والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة المؤقتة عدن، للقاء رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وأعضاء الحكومة.