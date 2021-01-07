"الدستورية" التركية ترفض تعويض القس الأمريكي برونسون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت المحكمة الدستورية العليا التركية، الخميس، دعوى قضائية للمطالبة بتعويض لصالح القس الأمريكي أندرو برونسون.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "دوغرسو"، وتابعته ”الخليج 365”.



وقال المصدر إن "الدعوى القضائية كانت تطالب بتعويض القس الأمريكي عما تعرض له من انتهاكات حقوقية، إذ وضع قيد الإقامة الجبرية، فضلًا عن عدم قانونية اعتقاله منذ عام 2016 وحتى 2018، بتهمة التجسس والتعاون مع منظمات إرهابية".

غير أن المحكمة الدستورية التركية قالت في حيثيات قرارها، اليوم الخميس، إن "ادعاءات برونسون بشأن تعرضه لانتهاكات حقوقية، غير مقبولة".

وألقي القبض على القس الأمريكي أندرو برونسون في أعقاب مسرحية الانقلاب عام 2016، وتم إيداعه السجن، حيث طالب الادعاء العام التركي سجنه 15 سنة بتهمة ارتكاب جريمة باسم حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن من دون الانتماء إليهما، و20 عاما بتهمة التجسس.

وتسببت هذه الأزمة في توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، ما دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ممارسة ضغوط كبيرة على نظام أردوغان، لا سيما على المسار الاقتصادي، ما أجبر الأخير للإفراج عنه في أكتوبر/تشرين أول 2018، بعد تأثر اقتصاده وعملته المحلية، الليرة من الضغوط الأمريكية.