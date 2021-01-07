شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخطوات الواجب اتباعها لإصدار الجواز الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الصحة المقصود بخدمة الجواز الصحي والخطوات الواجب اتابعها لإصدار الجواز الصحي.

وقالت الصحة أن الخدمة تبين للمستفيد أن يستعرض بياناته الخاصة باللقاح وتاريخ أخذ اللقاح وتغير حالة المتلقي إلى محصن، وهذا يدل أنه أخذ الجرعة الثانية.

وقالت الصحة أنه يمكن للشخص استعراض جوازه الصحي من خلال الدخول على تطبيق توكلنا ثم اختيار أيقونة االجواز الصحي من القائمة الرئيسية، وبعدها يظهر الجواز الصحي.

وأشار التطبيق إلى أن الجواز الصحي لا يعني عدم أخذ التدابير الوقائية من لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وبقية الإجراءات المعلن عنها سابقاً من قبل الجهات المختصة.

وكان وزير الصحة د. توفيق الربيعة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، قد شهدا اليوم الخميس إطلاق خدمة “الجواز الصحي” عبر تطبيق توكلنا، والتي تهدف إلى التأكد من أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩)وأصبح محصّناً ضد الفيروس -بإذن الله-.