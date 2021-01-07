شكرا لمتابعة خبر عن إحالة طبيبة " الإجهاض والأدوية المحظورة " في الطائف إلى النيابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

قال المتحدث باسم الشؤون الصحية بالطائف، سراج الحميدان، إن إدارته نجحت في تعقب طبيبة من جنسية عربية،تعمل بإحدى المستوصفات الخاصة، وهي تمارس عمليات الإجهاض واستخدام أدوية محظورة.

وأوضح " الحميدان "، أن " طبيبة الإجهاض والأدوية المحظورة " أحيلت إلى النيابة العامة في الطائف، باعتبارها جهة الاختصاص، واتضح أنها تمارس هذا العمل منذُ سنة ونصف تقريباً، بحسب الزميلة " سبق ".

وأشار:" وردت معلومات تشير إلى أن طبيبة تعمل في مستوصف خاص، وتقوم بعمليات إجهاض وكذلك استخدام أدوية محظورة، فتم التنسيق عن طريق إدارة الالتزام بـ"صحة الطائف " لإعداد كمين أسفر عن ضبطها وإحالتها للنيابة العامة.