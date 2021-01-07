شكرا لمتابعة خبر عن " التجارة " تستدعي غطاء لحاف وغطاء وسادة لسبب صادم يتعلق بالأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استدعت وزارة التجارة، غطاء لحاف وغطاء وسادة للأطفال من نوع " Magical Woodland DuvetCover & Pillowcase Set ".

وأوضحت وزارة التجارة، أن هذا المنتج يُباع من خلال متجر "نكست" الإلكتروني.

وأبانت أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية انفصال خياطة أطراف اللحاف؛ مما قد يؤدي إلى احتجاز الطفل داخله أثناء الاستخدام دون إشراف الكبار.

وطالبت " التجارة " الجميع بالتواصل مع المتجر الإلكتروني لإعادة المنتج واسترداد كامل مبلغ الشراء.