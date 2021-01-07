السعودية ترصد 10 إصابات بفيروس كورونا المتحور .. التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنها رصدت 10 حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة. وأوضحت أن المصابين تم علاجهم وتماثلوا بحمد الله للشفاء. يُذكر أن الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 6 وفيات و108 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 138 حالة. Source akhbaar24.argaam





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