إصابات كورونا الجديدة بالمملكة.. 3 مناطق تتصدر الحالات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 48 حالة، وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 24 حالة والمنطقة الشرقية بتسجيل 15 حالة جديدة.

وسجلت منطقة الحدود الشمالية 7 حالات إصابة جديدة والمدينة المنورة وتبوك 3 حالات لكل منهما، وتم تسجيل حالتين في كل من مناطق جازان ونجران وعسير، واقتصرت الإصابات على حالة واحدة في منطقتي القصيم وحائل.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أنه تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 363485 إصابة.

بينما تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي منذ بدء الجائحة إلى 355037 حالة. وتم تسجيل 6 حالات وفيات؛ ليصل الإجمالي إلى 6278 حالة.

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